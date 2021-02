Weil am Rhein Seit 40 Jahren bei der Volksbank

Sie begann ihre berufliche Laufbahn laut einer Mitteilung im Jahr 1981 in der ehemaligen Volksbank Lörrach, sammelte erste Berufserfahrungen in der zentralen Geldstelle in der Hauptstelle in Lörrach und erlernte das Führen von DM- und Sortenkassen. Sie wechselte danach als Servicemitarbeiterin in die Filialen in Weil am Rhein und ist seit vielen Jahren festes Teammitglied der Filiale Friedlingen.

Vorstandsvorsitzender Günther Heck und Susanne Volkmer, Bereichsleiterin Personal, ehrten die Jubilarin und sprachen einen besonderen Dank für die jahrzehntelange Treue und Verbundenheit aus. „40 Jahre sind eine lange Zeit, und wenn in unserer heutigen schnelllebigen Zeit jemand 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber arbeitet, dann ist das schon eine ganz besondere Seltenheit, die entsprechend gewürdigt wird“, heißt es in der Mitteilung. Die Jubilarin erhielt eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, der Industrie- und Handelskammer Schopfheim sowie der Stadt Lörrach.