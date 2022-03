Weil am Rhein Seit 40 Jahren in Weil im Einsatz

Vielfältige Ausbildung

Bis zum Einsatz als Fachkraft ist eine umfangreiche Qualifizierung zu absolvieren. Grundlage ist die dreijährige Ausbildung in der Familienpflege, gefolgt von einer zweijährigen Weiterbildung, in der auch viele landwirtschaftliche Qualifikationen erworben werden. „Ich habe noch gelernt, wie man Hühner schlachtet“, erzählt Judith Burkheiser aus ihren Anfängen vor 30 Jahren. Damals wie heute gehört das Melken dazu, wenngleich Milchviehbetriebe inzwischen zur Seltenheit gehören. „Aber wir haben weiterhin regelmäßig Einsätze in der Landwirtschaft, beispielsweise in den Reben“, erzählt Silvia Müller.

Ein Großteil der Einsätze sind inzwischen eher städtischer Natur im Rahmen der Unterstützung von Hauswirtschaft und bei der Kinderbetreuung. Da gibt es schöne Erlebnisse, wie die Begleitung von Familien mit Mehrlingsgeburten, die für die Anfangszeit Unterstützung benötigen, bis alles eingespielt ist. „Das ist dann über mehrere Monate. Da erlebt man die Entwicklung der Kinder auch mit“, erinnert sich Müller mit einem Lächeln.

Zeitnahe Unterstützung

Belastender sind Einsätze, wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt. Da wird die Dorfhelferin oder Familienpflegerin manchmal auch zur Trauerbegleiterin. Für solche Fälle gibt es Supervisionsangebote, wo sich die Einsatzkräfte mit professioneller Anleitung austauschen können.

Von ein paar Tagen bis mehrere Monate dauern die Einsätze in den Familien. Bis auf einen Selbstkostenanteil von maximal zehn Euro täglich tragen die Krankenkassen die Unterstützung. Notwendig ist ein Attest des Hausarztes und die Genehmigung der Kasse. Die erfolgt in der Regel innerhalb einer Woche. „Für Notfälle kann das auch abgekürzt werden. Dann ist am Folgetag die Dorfhelferin im Einsatz und die Formalitäten kommen später“, erzählt Müller aus ihrem Alltag. Je nach Bedarf sind die Fachkräfte bis zu 40 Stunden in der Woche bei einer oder mehreren Familien.

Erfreulich sei das große Interesse am Beruf der Familienpflegerin. Aktuell sind drei Auszubildende im Landkreis Lörrach aktiv, zwei davon in der Station Weil am Rhein.