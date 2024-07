Weil am Rhein: Seit 60 Jahren immer füreinander da

Kolpingfamilie wurde den beiden zur „Heimat“

Erich Rieger (86), auch im hohen Alter noch vital, wurde in Oberweiler, einem Ortsteil von Badenweiler, geboren. Schon drei Wochen nach der Geburt kam er wegen einer schweren Krankheit seiner Mutter nach Haltingen zu deren Schwester in die Familie Fahrländer. Wie auch für seine Frau war ihm die Kolpingfamilie zur „Heimat“ geworden. Seit mehr als 65 Jahren ist er in der Kirchengemeinde aktiv, war als Mechanikermeister für Glocken, Orgel und Heizung zuständig, war beim Gießen der Glocken in Heidelberg dabei, sang 44 Jahre im Kirchenchor und 20 Jahre im Haltinger Gesangverein, dessen stellvertretender Vorsitzender er einige Jahre war. Wie stark sich Erich Rieger, den der frühere Oberbürgermeister Otto Boll als „Oberhaltinger“ bezeichnete, mit seinem Heimatort identifiziert und welche Wertschätzung er in der Bevölkerung genießt, zeigten die stets hohen Stimmenergebnisse des CDU-Kommunalpolitikers sowohl im Gemeinderat als auch im Ortschaftsrat.

Die Interessen Haltingens konsequent vertreten

Mehrfach wurde er in Haltingen Stimmenkönig. 22 Jahre vertrat er konsequent, geradlinig und sachorientiert die Interessen seines Heimatorts, ohne dabei die Gesamtinteressen der Stadt außer Acht zu lassen. Als dem beliebten Kommunalpolitiker und Handwerksmeister, der jahrzehntelang eine kleine, renommierte Schlosserei betrieb, parteiübergreifend das Amt des Ortsvorstehers angetragen wurde, musste er wegen seines Betriebs und der damit einhergehenden zeitlichen Belastung die Offerte ablehnen.

Heute steht die Familie im Mittelpunkt

Mit Interesse verfolgt Erich Rieger, der bei seinem Wirken auch immer über den Tellerrand hinausblickte, nach wie vor die Kommunalpolitik. Einmischen will sich der „Oberhaltinger“ aber nicht mehr. Längst steht die Familie im Mittelpunkt. Zufrieden und auch mit ein wenig Stolz blicken am heutigen Hochzeitstag Irene und Erich Rieger auf ihr gemeinsames Leben zurück, das sie zusammengeschweißt hat.