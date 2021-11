Weil am Rhein Seit 70 Jahren eine Institution

Der Beginn der Weiler VHS sei völlig untypisch gewesen. „Sie ging zurück auf eine Bevölkerungsgruppe, die neu war in Weil am Rhein.“ Nämlich eine Gruppe Ballistiker aus Berlin, die über Biberach nach St. Louis an das heutige Deutsch-Französisches Forschungsinstitut (ISL) kamen und in der Grundlagenforschung der Geschossindustrie tätig waren. „Die Wissenschaftler wurden in der Nachkriegszeit nach Weil am Rhein verpflanzt und in von Frankreich okkupierten Häusern untergebracht“, weiß Paßlick. Wenn sie ins ISL gebracht wurden, sei dies in einem zugeklebten Bus geschehen.

Professor Hubert Schardin wurde zum Institutsleiter. „Er war Berliner Stadtkultur gewohnt.“ So entstand der Vorschlag, dass Mitarbeiter des Instituts im Rahmen eines Vortragszyklusses aus ihren Fachbereichen referieren sollten. Der Weiler Lehrer Edgar Dietz (der Vater von OB Wolfgang Dietz) schlug zur gleichen Zeit vor, ein Volksbildungswerk zu gründen. „Es herrschte eine unglaubliche Sehnsucht nach wissenschaftlichen Vorträgen ohne Nazifärbung“, erklärt Paßlick.

Der damalige Weiler Bürgermeister Peter Hartmann versuchte, beide Bestrebungen zu vereinen. Und so wurde eine Gründungsversammlung abgehalten. Professor Schardin wurde zum Vorsitzenden ernannt, Dietz übernahm die organisatorische Leitung, die er übrigens bis 1982 innehatte. Die Vortragsreihe im Winterhalbjahr 1951/52 begann am 28. November mit dem Thema „Zwischen Wolkenkratzern und Büffelherden – Erlebnisse aus den USA“, über das Dietz referierte. Es folgten Vorträge wie „Wie gewinnt man Atomenergie“ oder „Chemie des Alltags“. „Die Vorträge fanden in großen Sälen im heutigen Central-Hotel und in der Leopoldschule statt, die völlig überfüllt waren – es kamen bis zu 500 Leute“, erzählt Paßlick.

Die Weiterentwicklung

Das damalige Volksbildungswerk entwickelte sich weiter, es wurden ab den 1960er-Jahren zum Beispiel Englischkurse angeboten. 1965 bestimmte der Gemeinderat Edgar Dietz nach dem Tod von Schardin zum Vorsitzenden. Von Anfang an mit im Boot war auch seine Frau Erna. „Es war ein richtiger Familienbetrieb“ – OB Dietz erzähle gerne, wie er als Kind Briefe einpackte, so Paßlick.

Anbindung ans Kulturamt

1967 wurde das Haus der Volksbildung eingeweiht. Vier Jahre später bewilligte der Gemeinderat die Umbenennung in „Volkshochschule“. Im Jahr 1982 gab Edgar Dietz sein Amt als Leiter nach 31 Jahren ab. Die VHS wurde an die Kulturabteilung des Hauptamts angegliedert, dessen Leiter Hans-Peter Jülg war. Angelika Valley übernahm die Geschäftsstellenleitung.

Ein Kulturamt unter der Leitung von Kulturreferent Tonio Paßlick wurde im Jahr 1986 geschaffen – ihm oblag dann auch die Leitung der VHS. „Im selben Jahr war auch noch Stadtjubiläum. Es war der Startschuss für etwas Neues – mit vielen Vorträgen, Kursen und Angeboten in allen Bereichen.“ Auch die Gründung des Kulturrings und die Umwidmung des Alten Rathauses zum Haus der Vereine nennt Paßlick als wichtige Entwicklungsschritte.

In den 1980er- und 90er-Jahren habe man noch um Anerkennung kämpfen müssen. „Kurse an der VHS waren nicht nur ein Hobby, die Weiterbildung steht im Vordergrund. Deshalb auch das Motto ,Lebenslanges Lernen’.“

1988 wurde die Stelle eines hauptamtlich pädagogischen Mitarbeiters eingerichtet, die zunächst Franz Stowasser ein halbes Jahr innehatte, nach ihm bis 2000 Rudolf Kraus und anschließend Reiner Zahn, der dann auch Leiter der VHS wurde. „Für die eigene Leitung habe ich gekämpft“, so Paßlick. Zahn blieb bis 2011 – und seit 2012 ist der heutige VHS-Leiter Tom Leischner mit an Bord.

Weil am Rhein (sas). Nach der Eingemeindung Haltingens wurde das Haltinger Bildungswerk 1975 zu einer Außenstelle der VHS. Für das Programm war Außenstellenleiter Peter Hunkler verantwortlich – bis das Interesse irgendwann immer weniger wurde, wie der ehemalige Kulturamtsleiter Tonio Paßlick zu berichten weiß. Der eingemeindete Ortsteil Ötlingen wurde bereits 1972 erstmals mit dem VHS-Programm der Kernstadt versorgt. Ab dann sollte jährlich ein Vortrag in Ötlingen stattfinden. Rund ein halbes Jahr später wurde der erste Kurs – Blumenstecken – in Ötlingen angeboten.

Im Jahr 1990 ging die vom Gemeinderat beschlossene zweite Außenstelle in Binzen an den Start. „Wir wurden von Binzen angefragt“, erinnert sich Paßlick. Die Leitung übernahm Hans­peter Vollmer, der in Binzen Schulleiter war. Offiziell gibt es die Außenstelle Vorderes Kandertal seit zwei Jahren nicht mehr. „Es bräuchte dort ein eigenes Gebäude mit Öffnungszeiten – und das haben wir nicht“, erklärt VHS-Leiter Tom Leischner. „Wir versorgen das Gebiet aber nach wie vor mit. Inhaltlich hat sich nichts geändert.“

1989 wurde übrigens die „VHS der Älteren“ eröffnet. Daraus entwickelte sich gewissermaßen das heutige Angebot der „Herbstzeitlosen“.

Weil am Rhein (sas). Viele Volkshochschulen wurden bereits im Jahr 1919 gegründet, wie beispielsweise die Schopfheimer Einrichtung, weiß der Weiler VHS-Leiter Tom Leischner. Die Kanderner Einrichtung wurde in diesem Jahr 100 Jahre alt (wir berichteten). „In Weil am Rhein gab es zu dieser Zeit aber kein Klientel. Die Menschen hatten keine Zeit“, meint er mit Blick auf die Textilindustrie und die „Bähnler“, die die 1920er- bis 1950er-Jahre geprägt hätten. „Sie waren auch mit Vereinen ausgelastet.“ Außerdem habe nicht das Gefühl vorgeherrscht, dass es eine öffentliche Aufgabe sei, die Bevölkerung zu bilden.

Zum 70. Geburtstag der Weiler VHS findet ein Festakt am Freitag, 5. November, von 18 bis 20 Uhr im großen Saal im Haus der Volksbildung statt. Anmeldungen sind unter Tel. 07621/704413 oder unter www.vhs-weil-am-rhein.de möglich.