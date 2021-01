Weil am Rhein Seit drei Monaten ist die Leinwand schwarz

Viele Zulieferer beteiligt

Zudem würden am Kinobetrieb auch viele Zulieferer hängen, die etwa Süßigkeiten liefern. Auch diese verfügen über ein Ablaufdatum, und vielfach musste Traber im Zuge des Lockdowns mittlerweile auch Ware wegwerfen. „Ich kann abgelaufene Lebensmittel nicht einfach an die Wärmestube geben, denn wenn das dann verdorben ist, kann ich in Teufels Küche kommen“, sagt er. Gelegentlich ließen sich Waren, die abzulaufen drohen, auch unter den Mitarbeitern oder der Familie verteilen. Aber: „Meine Kinder können mittlerweile keine M&M’s mehr sehen“, sagt Traber.

Blick über den Tellerrand

Der Kino-Chef blickt auch über den Tellerrand hinaus. „Jeder Geschäftsinhaber sagt natürlich, dass es ihn selbst in der Corona-Krise wirtschaftlich am schwersten getroffen hat“, macht er deutlich. Er als Kino-Betreiber sehe die Kinos als die am schwersten gebeutelte Branche an, der Inhaber eines Reisebüros hingegen betone, dass die Tourismusindustrie am heftigsten unter der Corona-Pandemie leidet. „Als Bürger sieht man zunächst einmal eine Einschränkung und sagt sich: Ich darf dies oder jenes derzeit nicht tun“, sagt Traber. Generell aber seien von jeder Schließung, egal welcher Einrichtung, unzählige Menschen betroffen, die man nicht aus den Augen verlieren dürfte.

Die beantragten Novemberhilfen seien jüngst ausgezahlt worden. „Das bringt uns wieder ein paar Wochen“, sagt Traber. Dennoch würde er wie viele Kinobetreiber auf lange Sicht ums Überleben kämpfen. „Aber noch sind wir da“, sagt er.

Was ebenfalls etwas hilft, ist der Verkauf von Kinogutscheinen. „Da ging einiges“, freut sich Traber. Aber im Wesentlichen bleibe der Gutscheinverkauf auf die Zeit vor Weihnachten und Ostern beschränkt.

Filmindustrie reagiert

Auch die Filmindustrie reagiert weiter auf die Corona-Pandemie: Potenzielle Blockbuster wie der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“, dessen Trailer Mitte September bereits in den Kinos zu sehen war, werden zum wiederholten Mal verschoben, in diesem Fall von Ende März in den Herbst hinein. Zugleich hat ein Sprecher der Produktionsfirma MGM angekündigt, dass der Agenten-Thriller zu Gunsten des Kinoerlebnisses zurückgehalten werde und nicht etwa schon früher bei Streaming-Diensten abrufbar sein soll. Die Filmproduktionsfirma Warner Brothers geht hingegen einen anderen Weg und hat angekündigt, dass sie alle Filme, die für das Jahr 2021 im Portfolio sind, zeitgleich im Kino und beim Streamingdienst HBO Max anbieten will.

„Das Kinoerlebnis lässt sich nicht ersetzen, egal, wie groß der heimische Fernsehapparat ist“, sagt Traber zu solchen Entwicklungen. Streamingdienste hätten ihre Berechtigung, seien aber etwas grundsätzlich Anderes als ein Kinobesuch. Schon häufiger sei das Filmerlebnis auf der großen Leinwand im Zuge technischer Entwicklungen totgesagt worden. So ist Traber auch jetzt überzeugt: „Das Kino wird wiederkommen.“