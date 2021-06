Weil am Rhein Seit Jahrzehnten vielfältig engagiert

Weil am Rhein-Haltingen (sc). Geboren ist er in der Barackensiedlung, der Bretterdorf-Siedlung im Haltinger Unterdorf. Das Haus der Familie in der Kleinen Dorfstraße war zuvor zerstört worden. Es wurde ein neues Haus im Oberdorf gebaut, und bis 1955 besuchte der Jubilar die Alte Schule. Da es keine Lehrstellen gab, blieb er noch ein weiteres Jahr in der Schule, dann in der Rheinschule in Friedlingen.

Als Kind sei sein Geburtstag immer ein Freudentag gewesen. An diesem Tag gewährte der Basler Zoo freien Eintritt und dieser Besuch stellte ein besonderes Erlebnis dar, erinnert sich Manfred Däublin.