Weil am Rhein: Selbstgemachtes für jeden Bedarf

Wenn der Diakonie- und Frauenverein Haltingen alle zwei Jahre zum Basar in die Haltinger Festhalle einlädt, herrscht immer großer Andrang. So auch am Sonntag, an dem nicht nur die schönen Handarbeiten begehrt waren, sondern auch die leckeren Kuchen. Allerdings vermissten die Besucher in diesem Jahr die Quittenschnitzli. Einige waren extra wegen dieser Köstlichkeit gekommen.