Weil am Rhein Selbstgemachtes und Kreationen

Selbstgemachtes Salz, besondere Brötchen und warme Wintersachen: Der Weihnachtsmarkt in Alt-Weil hatte am Wochenende viel zu bieten. Zahlreiche Besucher genossen die Zeit am Lindenplatz.

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Die von Herbert Stahl kreierte, von der Bäckerei Fuchs umgesetzte und von der „Wiler Rhy-Waggis-Clique“ verkaufte Sauer- und Hefeteigmischung lockte hunderte Hungrige an. Die Brötchen mit Bure-Würstchen seien eine „Attraktion“, zeigte Reinhard Schmidt auf einen dunklen und einen helleren Teil im Brötchen.

Einige Stände weiter konnte Anja Sänger vom Waldkindergarten Märchenwald auf selbstgemachtes Kräutersalz als Verkaufsartikel verweisen. Auch weiteres Selbstgebasteltes von den Kindern gab es. Und: „Waffeln geht immer“, blickte sie auf den zwischen den Eisen im Backstadium befindlichen Teich.

Gebacken hatten auch die CDU-Frauen. Doch nicht nur die Plätzchen fanden reißenden Absatz, wie Helga Zimmermann berichtete. „Die Unicef-Karten sind mehr gefragt als sonst.“

Matthias Dirrigl verköstigte die Besucher mit Crêpes & Co. Doch obwohl am Freitag einiges los war, seien am Wochenende etwas weniger Besucher gekommen, schätzt er.

Insgesamt zufrieden mit dem Weihnachtsmarkt zeigte sich Organisator Jürgen Gempp. „Wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter.“ Verbesserungspotenzial sieht er aber für den Samstag. Dann sollte lieber nicht schon um 11 Uhr geöffnet werden, denn bis etwa 15 Uhr sei es ruhig. Doch die Nutzer der insgesamt 45 Buden hätten sich mehrheitlich für 11 Uhr entschieden. Insgesamt zieht Gempp eine positive Bilanz des Marktes.