Weil am Rhein Selbstreinigende Toilette im Rheinpark kommt

Der Unterhalt muss an das Unternehmen mitvergeben werden, das schlussendlich den Zuschlag bekommt, da diese Toiletten technisch sehr komplex seien und regelmäßig durch Fachpersonal gewartet werden müssten. In welchem Umfang Wartungen vorgenommen werden müssen, hänge davon ab, was die Stadt beauftragen wird. „Dies ist derzeit allerdings noch offen.“

Die Besonderheit liegt im selbstreinigenden System, das es bislang in Weil am Rhein noch nicht gibt. Solch eine Anlage müsse nicht nur hygienisch hochwertig, sondern auch möglichst stabil gegen Vandalismus ausgebaut sein. Vorgesehen ist ein barrierefreies Einraum-WC, bei dem nach der Nutzung der Raum kurz verschlossen bleibt, damit die von Sensoren erkannten Verunreinigungen automatisch per Wasserstrahl beseitigt und über eine eingelassene Bodenrinne ausgeschwemmt werden können, heißt es. Die Toilettenanlage soll mit dem sogenannten Euroschlüssel ausgestattet sein. Hier erkennt das System bei Nutzung dieses Schlüssels, dass Personen mit Behinderung die Toilette nutzen, sodass sich die Türöffnungszeiten entsprechend verlängern. Das Prinzip der Selbstreinigung werde von immer mehr Städten und Gemeinden eingesetzt.

Fertigstellung wohl bis Ende September

Die Stadtverwaltung ist bei der Umsetzung des Vorhabens auf die öffentliche Ausschreibung und Lieferfristen angewiesen. Die Ausschreibung für die Anlage erfolgt in Kürze. Die Toilette kann daher nicht gleich zur Eröffnung des Parks zur Verfügung stehen, bis Ende September sei jedoch mit ihrer Fertigstellung zu rechnen.

Bis dahin steht in jedem Fall die „Nette Toilette“ im Rheincenter zur Verfügung, die an Werktagen von 8 bis 22 Uhr geöffnet hat.