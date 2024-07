Weil am Rhein: Seltene Lebensräume fördern

In den Ortsverbänden werden immer noch Wiesen in Eigenregie mit vielen ehrenamtlichen Helfern gepflegt. Mähen, rechen, wegtragen: die Arbeit ist anstrengend, die Belohnung umso schöner, ist der Mitteilung zu entnehmen. In Wiesen gebe es vieles zu entdecken und zu bestaunen. Buntblühende Heuwiesen weisen eine Vielzahl an verschiedenen Pflanzenarten auf und sind echte Paradiese für Schmetterlinge, Wildbiene, Feldlerche und Grasfrosch, heißt es.