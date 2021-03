Weil am Rhein Senioren-Sommer neu erfinden

Weil am Rhein. Die Senioren-Sommeraktion musste im Jahr 2020 coronabedingt zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte abgesagt werden. Für dieses Jahr will die Stadt diese traditionsreiche Aktion wieder weiterführen. Allerdings geht das nicht so, wie es bisher immer war. „Eine Busfahrt oder größere Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen kommen nicht in Frage“, erklärt Susanne Maria Kraft, Leiterin der Sozialabteilung, in einer Mitteilung. „Wir müssen die Aktion quasi ,neu erfinden’, also zum Beispiel vermehrt auf virtuelle Angebote zurückgreifen.“ Dazu soll bis zum 9. April eine Umfrage unter den Bürgern der Generation 60Plus gestartet werden, um Ideen für neue, virtuelle Angebote einzuholen.