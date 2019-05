Weil am Rhein SG ist noch im Findungsprozess

So konnten als HSG gesamt elf Mannschaften gemeldet werden, darunter erstmals zwei Damenteams, wobei das Team Damen 1 den Vizemeistertitel der Südbadenliga holte. Eher durchwachsen lief es hingegen für die Damen 2, wie Claudia Hundertmarkt berichtete. Da viele Spielpositionen nicht besetzt werden konnten, war die Spiel- und Trainingszeit von „großer Unzuverlässigkeit und Unzufriedenheit“ geprägt, was sich auch in den Leistungen widerspiegle.

Dezimiert gingen die Herren 2 durch die Saison, da bei den Herren 1 zahlreiche Spieler verletzt waren, am Ende reichte es mit dem vorletzten Platz zum Verbleib in der Bezirksklasse. Sichtlich enttäuscht zeigte sich Schönmüller von den Herren 3, die dreimal nicht angetreten waren und so aus der Liga „zwangsentlassen“ wurden. Besonders bitter seien die 1500 Euro Strafe für dieses Verhalten, entsprechend wird für 2019/20 keine dritte Herrenmannschaft gemeldet. Kritisiert wurde, dass noch immer keine Homepage für die HSG existiere, diese soll aber demnächst online gehen.

Platzmangel wächst weiter

Schönmüller widersprach der „wahnsinnigen These“, dass Trainingszeiten in der Winterbuckhalle nach Eröffnung der neuen Brombacher Sporthalle zurückgegeben werden könnten oder müssten. Denn das Problem fehlender geeigneter Hallenräume bestehe bereits seit langem, vor allem für die Jugend zwischen 17 und 20.30 Uhr. Besonders den Jugendmannschaften wurden von den Trainern viel Einsatzwillen und gute Leistungen bescheinigt.

Ehrung

Bereits zum zweiten Mal wurde der Hans-Friebolin-Gedächtnispreis an Matthias Bauer verliehen. Im Andenken an den früheren gleichnamigen Abteilungsleiter wird der Preis seit 1988 für besondere Verdienste um den Verein verliehen. Abteilungsleiter Anton Schönmüller verwies auf Baurs Anfänge in der Weiler Jugendmannschaft, danach habe er sich „die Luft der weiten Welt um die Nase wehen lassen“. Vor einigen Jahren kam der U21-Weltmeister zurück nach Weil und stieg gleich in die Organisation als Trainer, Jugendtrainer und Jugendleiter ein. Inzwischen sei er auch ein erfolgreicher Schiedsrichter. „Er ist ein Vorzeigesportler“, lobte Schönmüller den Preisträger.

„Die Einsatzbereitschaft von Matthias verdient ein besonderes Lob“, ließ der verhinderte Obmann Schiedsrichterwesen, Peter Reiche, ausrichten. Denn in seinem ersten Jahr als Schiedsrichter kam er auf die zweitmeisten Einsätze der Weiler „Schiris“, die in sämtlichen Klassen des Bezirks und in den aktiven Klassen der Landesliga im Einsatz sind.