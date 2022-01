Weil am Rhein Shoppen wieder für alle möglich

Auch für die Kunden sei es nicht einfach, weil die Spontaneität zum Teil flöten geht. Zudem gelten in der Schweiz andere Regeln, so dass die Kunden von dort teilweise nicht wüssten, was sie wo beachten müssen. „Ein Mann aus der Schweiz hat mir erzählt, dass er kürzlich nicht im Restaurant essen konnte – er ist zwar geimpft, aber hatte keinen Test.“ Aber vor den Testzentren seien zu Spitzenzeiten immer noch lange Schlangen zu beobachten.

Seit kurzem gilt im Einzelhandel auch FFP2-Maskenpflicht, OP-Masken werden nicht mehr akzeptiert. „Es gab eine kurze Übergangszeit, aber die meisten Kunden wissen es mittlerweile“, hat Hörenz im Alltag beobachtet. Und die Händler seien auch vorbereitet, wenn jemand keine passende Maske dabei hat.

Kunden gewöhnen sich an das Online-Shopping

Auf ein Problem weist der Weil-aktiv-Sprecher explizit hin: Je länger die Pandemie mit ihren Einschränkungen dauert, desto mehr werde der Internethandel dem stationären Einzelhandel das Wasser abgraben, fürchtet er. „Die Leute gewöhnen sich daran und werden bequemer. Am Anfang dachten sie vielleicht noch: Okay, ich muss jetzt online bestellen, es geht nicht anders. Und mittlerweile denken sie darüber nach, einfach wieder dort zu bestellen.“ Die Zahl der Online-Shops schieße in die Höhe.

Deshalb müsse ein Ziel der Weiler Händler lauten, auch im Internet breit aufgestellt zu sein. Aber es gelte vor allem, zusammen ein attraktives Stadtbild in Weil am Rhein zu schaffen und für eine Belebung zu sorgen. „Das geht nur gemeinsam, nicht einzeln“, ist Hörenz überzeugt. Es müsse ein Gesamtbild kreiert werden mit verschiedenen Anziehungspunkten. Möglicherweise sorge die aktuelle Situation für den nötigen „Zündfunken“.

Bei der Händlervereinigung Weil-aktiv läuft derweil weiter die Vorsitzendensuche. „Es passiert sehr viel im Hintergrund. Wir führen Gespräche“, verrät Hörenz. „Wir haben ganz viel in petto.“ Auch, um Einzelhändler zum Mitmachen zu bewegen, meint er. „Das ist das, was wir brauchen.“