Weil am Rhein: Shopping im Netz: Wo Fallen lauern

Die Diakonie Weil am Rhein lädt zu ihrem wöchentlichen „Internationalen Themen-Café“ in das Mehrgenerationenhaus in der Riedlistraße 16 ein. Dort, in der Dienststelle Weil am Rhein des Diakonischen Werks, können sich Mütter, Väter und Elternpaare immer freitagmorgens von 9 bis 11 Uhr in lockerer Atmosphäre über Familienthemen wie Kindererziehung, Kinderförderung, Schulwesen, Gesundheit, Ausbildung, finanzielle Familienleistungen und anderes austauschen. Das „Internationale Themen-Café“ beginnt mit einem gemeinsamen Mitbring-Frühstück der Teilnehmer – so entsteht immer ein leckeres internationales Frühstücksbüffet.