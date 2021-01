Weil am Rhein Sich die Welt erarbeitet und Menschen Freude gemacht

Geboren in Offenburg, kam Erwin Lang im Alter von zwölf Jahren nach Weil am Rhein. Im Alter von gerade einmal 20 Jahren eröffnete er sein erstes Geschäft „Tonfilm- und Schallplattenproduktion“. Er hat sich im Laufe seines Lebens dann die Welt erarbeitet und diese auch mit dem Flugzeug weiter erkundet. Neugierig und mit pfiffigen Ideen wirkte Erwin Lang in Weil am Rhein und darüber hinaus. Deutschlandweit Beachtung fand er angesichts eines Eintrags im Guinness-Buch der Rekorde als „schnellster Radiohändler“. Sein an der Friedlinger Grenze gelegenes Radio- und Fernsehgeschäft gab er im Jahr 2014 auf. Das Grundstück samt der alten „Lang-Villa“ verkaufte er an die Hotelgesellschaft B&B, die dort ein Hotel errichtete.

Neben seinem beruflichen Wirken sorgte der Weiler vor allem im kulturellen und gesellschaftlichen Leben für Impulse und Unterstützung. Insbesondere mit dem Häbse-Theater unter Leitung von Hans-Jörg Hersberger verband ihn eine Verbundenheit und Freundschaft, wovon auch Weiler profitierten. So lud er immer wieder Bürger und Vereine kostenlos zu Veranstaltungen ein. Doch auch die Weiler Narrenzunft wurde unterstützt. „Er wollte Freude machen und helfen“, erinnert sich eine Wegbegleiterin.