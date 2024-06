Die Aufgaben, die eine Kommune zu übernehmen hat, sind größer geworden. Ein Beispiel ist die Veränderung der Kindergartenlandschaft und auch der Schulen. Und 2026 kommt noch die Ganztagsbetreuung in den Schulen hinzu. Das bedeutet, dass weitere Räume sowie Personal zur Verfügung gestellt werden müssen. Ein weiteres Beispiel ist der Bereich Verkehr. Früher lag der Fokus mehr auf dem Autoverkehr. Heute wird dem Fahrrad- und dem Fußgängerverkehr bei den Planungen berechtigterweise deutlich mehr Bedeutung beigemessen.

Welche Projekte in der 3-Länder-Stadt waren für Sie von besonders großer Bedeutung?

Von ganz großer Bedeutung war die Tram 8. Dieses Projekt wurde damals im Gemeinderat sehr kontrovers diskutiert und letztlich positiv entschieden. Eine schöne Entscheidung war jene für die Dreiländerbrücke. Die Nordwestumfahrung betrifft Haltingen, wo ich wohne, direkt: Ich bin froh, dass es endlich zum Bau gekommen ist. Und auch die Umgestaltung unserer Ortsmitte im Bereich der Heldelinger Unterführung war wichtig, auch wenn sie noch nicht ganz fertig ist. Die Zollfreie Straße war ebenfalls eine gute Entscheidung.

Gab es Abstimmungen, bei denen Sie sich rückblickend ein anderes Ergebnis gewünscht hätten?

Ja. Explizit zu nennen wäre da die Verlegung des Verwaltungssitzes der Sparkasse an den Messeplatz. Unsere Fraktion war dagegen. Ich hätte es lieber gesehen, den Bereich offen zu halten für dringend benötigten Wohnraum. Es wäre besser gewesen, wenn die Sparkasse versucht hätte, ihre – sicher berechtigten – Pläne am vorhandenen Hauptsitz zu gestalten. Was trotz aller Bemühungen immer noch nicht gelungen ist, ist ein Verkehrskonzept in Weil. Das fehlt und wird nachfolgende Generationen beschäftigen. Wobei man natürlich die Struktur mit der geraden Hauptstraße nicht einfach umgestalten kann. Aber wir haben viele Stunden darauf verwendet und leider noch keine schlüssige Lösung.

Welche Herausforderungen sehen Sie sonst noch auf das neue Gremium zukommen?

Das Verkehrsproblem wird es leider übernehmen müssen, ebenso wie das Problem des fehlenden Wohnraums. Rechnen muss jeder Gemeinderat, aber das Geld ist bereits knapper geworden. Das wird nicht einfach. Bei manchen Themen muss man außerdem einen sehr langen Atem haben. Vom ersten Gedanken zu einem Projekt bis zur Fertigstellung zieht es sich leider oft länger hin als man es sich wünschen würde.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit mit der Weiler Stadtverwaltung?

Ich empfand sie immer als gut. Es gab aber auch Momente, in denen man sich nicht einig war – Beispiel Grundsteuererhöhung. Aber im Großen und Ganzen war die Zusammenarbeit immer gut.

Vor der Kommunalwahl 2019 hatten Sie sich gewünscht, die Anzahl der Sitze zumindest halten zu können. Ist das auch dieses Mal wieder Ihr Wunsch?

Auf jeden Fall. Damals haben wir ja einen Sitz verloren. Mehr wären schön, aber ich sehe es heute realistischer. Zumindest ein Erhalt der Sitze wäre ganz toll. Das macht es auch leichter, zu arbeiten, weil die Arbeit besser verteilt werden kann.

Wie sind Sie überhaupt zur SPD gekommen?

Ich bin wie gesagt damals von Rolf Bautz gefragt worden, ob ich für den Ortschaftsrat kandidieren will, und er war SPD-Mitglied. Ich war dann mehrere Jahre als Parteilose auf der SPD-Liste aufgeführt. Kurz, bevor ich mich für den Gemeinderat habe aufstellen lassen, bin ich dann in die Partei eingetreten.

Brigitte Pantze

Die 69-Jährige

lebt seit 1983 in Haltingen, gebürtig stammt sie aus dem Raum Karlsruhe. Vor ihrem Eintritt in den Ruhestand arbeitete sie als Rechtsanwältin. Pantze war 14 Jahre lang Ortschaftsrätin in Haltingen, seit 2008 sitzt sie im Weiler Gemeinderat. SPD-Mitglied ist sie seit mehr als zwei Jahrzehnten.