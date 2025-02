Weil am Rhein: Sich Risiken bewusst machen

Pfarrer Gerd Möller stellte sie dem Gremium vor und dankte den Gemeindeteams und dem Präventionsteam für die Mithilfe bei der Erstellung. In der Sitzung wurde die Frage nach dem Sinn einer derart detaillierten Aufstellung gestellt, gerade weil die katholische Kirche hier allein diesen Aufwand betreibe: In Schulen zum Beispiel fänden sich keine vergleichbaren Instrumente zur Prävention, hieß es. Zweck der Analyse sei es, sich der möglichen Risiken bewusst zu werden, auch wenn sie nicht vermieden werden können, wenn zum Beispiel Widersprüche zu anderen Auflagen wie Brandschutzbestimmungen vorlägen, erklärte Pfarrer Möller. Aber die Sensibilisierung sei auch hier wichtig. Die Anwesenden stimmten der Risikoanalyse geschlossen zu.

Info-Abend zum Thema Firmung

Firmung: Firmtermin ist am Sonntag, 12. Oktober, in der Kirche Guter Hirte in Friedlingen. Eingeladen werden Jugendliche ab dem Jahrgang 2008. Im März gibt es einen Info-Abend, danach eine Online-Anmeldung von April bis Anfang Mai. Beginn mit einem ersten Termin für alle Angemeldeten ist am 10. Mai. Die Jugendlichen können zwischen verschiedenen Wegen der Vorbereitung wählen, heißt es. Dazu sollen sich feste Gruppen bilden. Alle Gemeindemitglieder sind eingeladen, sich an der Firmvorbereitung zu beteiligen, sei es durch die Begleitung einer Gruppe oder durch einzelne Aktivitäten. Der Pfarrgemeinderat wird wieder einen Elternspaziergang anbieten.