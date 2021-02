Weil am Rhein Sich zurechtfinden in digitaler Welt

Kontakte zu „60Plus“

Dort rannte er offene Türen ein, wie er erzählt. Er hatte bei der Seniorenakademie gelesen, dass Personen gesucht werden, die sich mit digitalen Medien auskennen und ihr Wissen weitergeben wollen. „Ich bin gerade in Rente gegangen und das hat mich interessiert.“ Also meldete er sich und knüpfte anschließend verschiedene Kontakte, eben auch ins Weiler Rathaus, „um das ins Rollen zu bringen“.

Im Rahmen des Digital-Kompass-Angebots will Wechlin den Senioren eine Hilfestellung bieten: „Viele haben ein Handy, aber kommen an bestimmten Punkten nicht weiter. Andere wollen sich vielleicht mit ihren Enkeln am PC online treffen. Da komme ich ins Spiel.“ Eigentlich ist das Angebot so geplant, dass die Menschen vorbeikommen können – ein Raum werde zur Verfügung gestellt – und die Probleme gemeinsam besprechen. Es könnten auch vorher Themen festgelegt werden – von WhatsApp nutzen oder mit den Enkelkindern skypen über die elektronische Gesundheitskarte, Online-Banking und Tickets online kaufen bis hin zum Fotoalbum anlegen ist vieles möglich. Dann könnten sich die Teilnehmer vielleicht auch gegenseitig Impulse geben. „Aktuell achten wir aber darauf, so wenig Kontakt wie möglich zu haben, weshalb die Beratung telefonisch stattfindet“, erklärt Wechlin. Es sollen auch noch mehrere sogenannte Internetlotsen „an Land gezogen werden“, die Wechlin unterstützen. „Vielleicht können diese dann auch gewisse Schwerpunkte setzen.“

Es gehe übrigens nicht darum, dass die Senioren hinterher alles können, ergänzt Zeller. Sondern darum, dass sie vieles kennen, damit sie sich bewusst dafür oder auch dagegen entscheiden können. „Senioren müssen nicht alles nutzen, was die digitale Welt ihnen anbietet, aber sie sollten wissen, was es gibt und was ihnen helfen kann.“

Es gehe vor allem um Kommunikation – aber auch darum, die Senioren vor Missbrauch im Internet zu schützen. In Corona-Zeiten, in denen vieles nur digital stattfinden kann, sei das alles noch umso wichtiger.

Das Angebot ist kostenfrei für die Senioren. Die Aktion der Bundesarbeitsgemeinschaft und des Ministeriums unterstützt nur ehrenamtliche Gruppen/Verbände, die es eben kostenfrei für die Senioren anbieten. Die Unterstützung besteht darin, dass Materialien zur Verfügung gestellt werden, außerdem gibt es Schulungen und Online-Angebote.

Weitere Informationen: https://digital-kompass.seniorenakademie-hw.de

Mike Wechlin ist mittwochs von 10 bis 13 Uhr unter Tel. 07621/64935 oder per E-Mail an mike.wechlin@ t-online. de erreichbar. Diese Zeiten werden gegebenenfalls erweitert, wenn sich abzeichnet, wie das Digital- Kompass-Angebot anläuft.