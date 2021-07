Weil am Rhein Sicher und einfach ins Elsass radeln

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Die Förderung des Radverkehrs spielt im gesamten Landkreis Lörrach und auch in Weil am Rhein ein große und zunehmend wichtigere Rolle. Auf der Gemarkung der deutschen Grenzstadt ist ein Überqueren des Rheins jedoch nicht so einfach möglich. An der Dreiländerbrücke gibt es eine passende Querung, auch am Stauwehr in Märkt, um in Kembs zu landen, kann gemütlich geradelt werden. Weniger komfortabel stellt sich die Situation für die Radfahrer dar, die von der Vitra kommend über die Palmrainbrücke in Richtung der alten Zollanlage unterwegs sind, wo sich nun der Infobest-Auskunftsstandort befindet. Doch daran soll sich möglichst in nicht allzu ferner Zukunft etwas ändern.