Weil am Rhein: Sicher zu Fuß zur Schule kommen

Problem: Elterntaxis

Das dringlichste Anliegen der beiden Mütter, deren Kinder derzeit die Karl-Tschamber-Schule (KTS) besuchen, sind die Elterntaxis. Beide zeigen im Gespräch mit unserer Zeitung Verständnis dafür, dass die Zeit morgens manchmal knapp, der Schulweg weit oder zu gefährlich für die Kleinen ist.

Dennoch beklagen sie „die Rücksichtslosigkeit“ mancher Eltern, die vor allem im Bereich der Talstraße auf Gehwegen oder in privaten Ausfahrten halten würden, um ihre Kinder möglichst nah an der Schule aussteigen zu lassen. Schon mehrmals beobachteten Busson und Wegener, dass Kinder, die zu Fuß unterwegs waren, in gefährliche Situationen gerieten, da Gehwege blockiert waren oder Autos rückwärts ausparkten.