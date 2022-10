Weil am Rhein Sieben Brunnen angesteuert

Bei Renate Bingarts Geschichte am Brunnen beim Weingut Schneider wurden die Teilnehmer hellhörig, soll es doch im Brunnen ein „Steinmännle“ gegeben haben, das dafür sorgte, dass bei einem bei Vollmond gefüllten Weinfässchen mit Wasser, hinterher unendlich viel Wein gezapft werden könnte.

Beim Kronebrunnen warnte Claudia Schmidt-Pfennigsdorf davor, darin zu baden. Es könnte passieren, dass die darin wohnende Nixe Böses im Schild führt.

Viel Applaus bekam Matthias Mross am Brunnen vor dem Alten Rathaus, als er geschickt Wahrheit und Dichtung vermischte. Zu schön wäre es für die Weiler gewesen, wenn Strübin das ehemalige Wirtshaus „zur Sonne“ pachten und gleich daneben ein Heilbad hätte betreiben können, was ihm jedoch vereitelt wurde. Es hätte ausgehen können wie bei Sebastian Kneipp, der auf die Heilkraft des Wassers setzte und später Wörishofen zu seinem „Bad“ im Namen verhalf. Die Teilnehmer schmunzelten, „3-Länder-Stadt Bad Weil am Rhein“ hätte es jetzt heißen können.

Als nächstes erzählte Angelika Schilling am Läublinparkbrunnen, wie es der ansonsten schönen Tochter der Herrschaften gelang, ihr großes Mal auf der Nase durch die Heilkraft des Brunnenwassers zum Verschwinden zu bringen.

Beim Narrenbrunnen gab Hildegard Vierhuff ein Märchen aus der Partnerstadt Trebbin zum Besten. Auf schlitzohrige Weise gelang es Hans Clauert, dem märkischen Eulenspiegel, Wein in Wasser und wieder zurück in Wein zu verwandeln.

Beim Abschluss am Domhofbrunnen ging Hildegard Vierhuff natürlich auf Johann Peter Hebel ein. Mit mehreren passenden Zitaten und Aussagen des Dichters, der wie sie sagt, nirgends in der Stadt so präsent ist wie in Verbindung mit dem evangelischen Pfarrhaus, wurde der Rundgang mit viel Applaus beschlossen.