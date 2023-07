Wenn der Fernsehsender RTL am heutigen Dienstag drei Staffeln der Serie „Der König von Palma“ um 20.15, 21 und 22 Uhr ausstrahlt, dann wird auch Simon Rösch, der aus Ötlingen stammende und in Weil am Rhein lebende Schauspieler und Regisseur der Burgfestspiele Lörrach, zu sehen sein. Der 44-jährige Gymnasiallehrer, der hauptberuflich an der Riehener Sekundarschule tätig ist, doubelt, wie Ende vergangenen Jahres schon berichtet, in einer Partyszene den Sänger und Tänzer DJ Bobo.