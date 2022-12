Weil am Rhein Simon Rösch doubelt DJ Bobo

Das Casting fand bei ihm im Wohnzimmer statt. Rösch musste eine Szene spielen, diese aufnehmen und nach Köln schicken. Es war ein überzeugender Auftritt. Denn kurz darauf kam schon die Zusage, die Verantwortlichen hatten sich für den Weiler entschieden.

„Am Montag rief die Agentur an, am Freitag musste ich schon auf Mallorca sein“, erzählt der einstige Ötlinger, dessen Eltern das kleine Weingut „Vinessli“ im Dorf auf dem Berg betreiben. Nachdem der Pädagoge, der Sport, Geografie und Biologie studiert und zudem zum Thema naturwissenschaftliche Didaktik promoviert hatte, von seiner Schule grünes Licht erhielt, flog er auf die Balearen-Insel.

Montag die Zusage, Freitag auf Mallorca

Der Dreh für die Partyszene mit „DJ Bobo“ dauerte einen Tag. „Die Tage zuvor, die der Vorbereitung und dem Kennenlernen des Teams dienten, waren anstrengend“, sagt Rösch. Er war überrascht, welch tolle Stimmung im gesamten Filmteam herrschte: „Alle waren nett.“ Und abends hat er sich zum gemütlichen Ausklang mit Regisseur, Filmproduzent und Kameraleuten getroffen. Auch wenn der Aufenthalt nur relativ kurz war und die Filmrolle klein ist, waren die Tage auf Mallorca für den 44-Jährigen eine bereichernde Erfahrung und ein schönes Erlebnis.

Übrigens: Ursprünglich sollte DJ Bobo selbst in dem Film mitwirken, doch aus terminlichen Gründen war ihm das nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten weilte er nämlich in Amerika. Folglich musste ein Double her – und das war Simon Rösch.

Wann der Film ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest, die Dreharbeiten für die zweite Staffel „Der König von Palma“ dauern noch bis Mitte Januar. Wahrscheinlich im Frühjahr oder Frühsommer nächsten Jahres sind die Filme zu sehen, zuerst auf RTL+ und danach im frei empfänglichen Fernsehprogramm.

Simon Rösch ist seit jungen Jahren ein leidenschaftlicher Schauspieler. Seinen ersten Bühnenauftritt hatte er bereits mit 16 Jahren beim Gesangverein Ötlingen. Bald wurde man auf den jungen Mann und sein Talent aufmerksam. „Es ist mit den Jahren immer professioneller geworden“, sagt er zu seiner Schauspielkarriere.

Rösch spielte im Theater am Mühlenrain (TAM) in Weil, im Tourneetheater Ballmann in Riehen und wirkte an den Burgfestspielen in Rötteln mit, deren Regisseur er seit ein paar Jahren ist. Dabei verrät er, welches Stück die Theaterfreunde in der Region im kommenden Jahr auf der Burg erwartet: „Das Leben ist ein Fest“, ursprünglich eine französische Filmkomödie, zu der es inzwischen eine Theaterfassung gibt.

Fasziniert Simon Rösch mehr die Schauspielerei oder die Regisseurtätigkeit? „Das hält sich die Waage“, sagt er. Die Leitung des Kammertheaters Riehen, die er zusammen mit seiner Kollegin Isolde Polzin ein paar Jahre inne hatte, gab er im Sommer aus zeitlichen Gründen ab. Doch man wird Simon Rösch, der nach wie vor gute Kontakte zu diesem Theater hat, auch künftig als Schauspieler erleben. So wird er in dem Stück „Gut gegen Nordwind“, eine Liebesgeschichte, mitwirken. Dem leidenschaftlichen Theatermann macht es jedenfalls viel Spaß, zweigleisig zu fahren – als Schauspieler und als Regisseur.