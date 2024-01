Weil am Rhein: „Sind eine verschworene Gemeinschaft“

Sie gehörten zu den treibenden Kräften, als die Haltinger Feuerwehr freundschaftliche Bande zur Feuerwehr der Partnerstadt Trebbin in Brandenburg knüpfte. Haben Sie noch Kontakte nach Trebbin?

Bis heute hat diese Freundschaft mit der Trebbiner Feuerwehr Bestand. Guido Hoferer hatte die Kontakte initiiert, und ich habe ihn von Anfang an unterstützt. Auch im privaten Bereich sind dadurch Freundschaften erwachsen. Mir war immer wichtig, über den Tellerrand zu schauen. So pflege ich unter anderem Kontakte zu Schweizer Feuerwehrkollegen, die über die Regio-Messgruppe entstanden sind. Und wenn ich im Urlaub im Ausland bin, besuche ich dortige Feuerwehren wie zum Beispiel in New York, Finnland und England. Das sind immer neue Erfahrungen.

In der evangelischen Kirchengemeinde waren Sie als Gemeinderat aktiv. Was war die wichtigste Entscheidung in den 18 Jahren?

Als wir Pfarrerin Renate Krüger im letzten Moment dazu bewegen konnten, nach Haltingen zu kommen. Sie hatte sich nämlich schon in Kandern beworben und machte in Haltingen gerade eine Vakanzvertretung. Ansonsten waren Projekte wie beispielsweise Kirchenrenovierung und Gemeindehaus wichtig.

Worauf führen Sie den Mitgliederschwund bei den Kirchen zurück?

Viele treten aus finanziellen Gründen aus. Und die Skandale in der katholischen Kirche haben sich leider negativ auf die gesamte Kirche ausgewirkt, denn viele Leute wenden sich nun ab. Mich leiten bis heute Glaube und gesunder Menschenverstand.

Als Gründungsmitglied der Weiler Facebookgruppe sind Sie immer noch aktiv. Wie ist die Resonanz?

Sehr gut, wir haben inzwischen 8000 Mitglieder.

Gibt es keine Probleme mit Beleidigungen, Hass, Hetze und Bedrohungen?

Leider gibt es das auch bei uns. Deshalb sichten wir mit großer Sorgfalt alle Beiträge vor einer Veröffentlichung und löschen notfalls auch welche.

Einen Traum haben Sie sich 2018 erfüllt, als Sie mit einem Containerschiff auf der Fahrt von Hamburg nach Chile den Atlantik, den Panamakanal und den Äquator überquerten. Ist dieses Abenteuer noch in guter Erinnerung?

Und wie! So ein Erlebnis und solche Erfahrungen bei diesem sechswöchigen Abenteuer vergisst man nie, das sind bleibende Erinnerungen. Ursprünglich wollte ich einen maritimen Beruf lernen. Der Wunsch nach einer solchen Fahrt auf hoher See hat immer in mir geschlummert, bis ein Eisenbahnfreund von der Nordsee mich ermunterte. Ursprünglich wollte er auch mit, ist jedoch kurzfristig abgesprungen. Übrigens hatte ich bereits 2010 die Tour Genua – New York mit einem Containerschiff mitgemacht.

Eine Vorliebe haben Sie auch für Eisenbahnen. Woher kommt diese Leidenschaft?

Die habe ich von meinem Großvater. Mit ihm bin ich als Junge immer auf die Friedensbrücke gelaufen, um den Dampfloks zuzuschauen. Die Entwicklung der Bahn im Dreiländereck verfolge ich sehr genau, habe auch den Bahnbau in unserer Stadt während der letzten zehn Jahre als Hobbyfotograf dokumentiert.

Also auch im Ruhestand ist bei Ihnen einiges geboten.

Das kann man sagen. Beruf und Ehrenämter haben mir viel Spaß gemacht, auch wenn Feuerwehrleute oft schlimme Situationen erleben. Bilder von Unglücken und Großbränden habe ich noch alle im Kopf. Aber jetzt stehen Familie und Enkel im Vordergrund. Und gelegentlich mache ich noch Ferienvertretung in der Firma, ansonsten genieße ich den Ruhestand.

Zur Person

Reinhold Utke

Jahrgang 1954, ist in Friedlingen aufgewachsen. Er erlernte den Beruf des Speditionskaufmanns und lebte bis 1983 in der Weststadt. Der dreifache Familienvater und Opa von sechs Enkeln trat 1973 ins elterliche Geschäft in Haltingen ein und übernahm 1988 das Transportunternehmen, dessen Geschäftsführer er bis 2022 war. Dann zog er sich in den Ruhestand zurück.