Belagsarbeiten stehen an. Der Boden des Skate- und Streetballparks am Schlaichturm bekommt eine Auffrischung, informiert die Stadt Weil am Rhein in einer Mitteilung. Pünktlich zur bevorstehenden Freiluftsaison werden die Belagsschäden zwischen Rampe und Basketballkörben repariert sein, heißt es.