Der Skiclub Weil am Rhein feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen, war auf der Hauptversammlung zu erfahren. Daher richtet der Skiclub am Samstag, 10. August, auf der vereinseigenen Skihütte in Todtnauberg ein Fest für die Mitglieder in Verbindung mit dem Laurentiusfest am Feldberg aus, ist dem Nachbericht zu entnehmen. Die Hütte stehe weiterhin sowohl Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern zur Miete zur Verfügung.