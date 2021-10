Weil am Rhein So blicken Weiler Kommunalpolitiker auf die Koalitionsverhandlungen

Ein Thema, das seitens der Bundes-SPD hervorgehoben werden sollte, ist seiner Meinung nach der Mindestlohn. „Arbeit muss sich lohnen“, fasst Langhans zusammen. „Eine anständige Bezahlung zeugt auch vom Respekt des Arbeitgebers gegenüber seinem Angestellten.“

Als weiteren wichtigen Punkt nennt er die Steuerpolitik. Denn die Kosten für die zukunftsfähige Entwicklung der Wirtschaft seien hoch. Damit diese Entwicklung gelingt, müsse jeder seinen Beitrag leisten.

Langhans sieht die SPD künftig klar in der Regierungsverantwortung als Teil der Ampel-Koalition. „Wir brauchen keine Politik, in der sich ein Partner erstmal konsolidieren muss“, so seine Kritik an einem möglichen Bündnis von Schwarz, Gelb und Grün.

CDU

Das sieht Günter Dußmann, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Weil am Rhein, anders. Er kann sich die Union auch in den kommenden vier Jahren durchaus in der Regierungsverantwortung vorstellen. In einem Bündnis mit Grünen und FDP könne man vieles positiv gestalten. Die vergangenen 16 Jahre hätten gezeigt, wie viel erreicht werden kann. Denn im internationalen Vergleich stehe Deutschland hervorragend da.

Wichtig bei einer möglichen Gestaltung des Jamaika-Bündnisses sei es, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Auch müssten alle Beteiligten aufeinander zugehen. „Es ist ein Geben und Nehmen.“ Die Parteien sollten nicht auf Biegen und Brechen an bestimmten Punkten oder Personalien festhalten.

Insgesamt hält sich Dußmann aber mit einer Einschätzung zu den laufenden Koalitionsverhandlungen zurück, da inhaltlich das meiste noch unbekannt sei. Wichtig sei aus seiner Sicht, dass man zu einem respektvollen Miteinander finde. „So wie es teilweise im Wahlkampf gelaufen ist, sollte es bei den Koalitionsverhandlungen nicht laufen.“ Man müsse zurück zu einer objektiven Gesprächskultur.

FDP

Die Bedeutung, die den kleinen Parteien bei den laufenden Gesprächen zukommt, hat man beim FDP-Ortsverband erkannt. „Es ist vernünftig, dass sich zunächst FDP und Grüne darüber einig werden, welche Themen auf welche Weise durchgebracht werden können“, sagt Vorsitzender Taylan Kahraman. Daher sei es ein guter Schachzug gewesen, dass sich zunächst die kleinen Parteien zusammengesetzt haben. Bei den laufenden Koalitionsverhandlungen sei es wichtig, dass sich keiner unterrepräsentiert fühle. Alle Beteiligten müssten sich unvoreingenommen „abklopfen“.

„Insgesamt finde ich, dass es gut läuft, wobei die CDU aber eine etwas schwächere Performance liefert“, sagt Kahraman. Er habe den Eindruck, die Union sei sich selbst nicht einig, wie sie sich künftig aufstellen wolle. Vor diesem Hintergrund erscheine ihm eine Koalition auf Bundesebene mit der CDU in der derzeitigen Lage als schwierig. Mit SPD und Grünen gelte es zugleich zu prüfen, ob die politischen Schnittmengen für die kommenden vier Jahre groß genug sind.

Grüne

Martin Fischer, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Gemeinderat, hofft, dass es zu einer Ampel-Koalition kommt. „Ein Neuanfang würde guttun“, sagt er. Auf Bundesebene seien die Gemeinsamkeiten mit der SPD größer als mit der CDU, findet der Grünen-Politiker.

Eine größere Herausforderung werde voraussichtlich darin bestehen, sich mit der FDP einig zu werden. Wobei Fischer auch hier gemeinsame Ansatzpunkte ausmacht: Der Finanzpolitik einen hohen Stellenwert einzuräumen, sei sinnvoll – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Kernkompetenz der Grünen, also der Klimapolitik. Denn für das Gelingen der Klimawende sei es nicht nur erforderlich, dass zum Beispiel Planungsverfahren vereinfacht würden, auch die entsprechenden Mittel müssen man investieren. Investitionen in erneuerbare Energien seien auch in Zukunft von großer Bedeutung. „Wir müssen vor Ort dezentral Energie erzeugen“, so Fischer.

Er hofft nun, dass nach den Sondierungen möglichst zügig die nächsten Schritte gemacht werden können und es konkretere Ansagen zum angestrebten Regierungsbündnis gibt. Vielleicht ergebe sich ja schon zum kommenden Wochenende hin etwas Konkretes, richtet er den Blick voraus.