Weil am Rhein So schnell wie möglich die Posten finden

Bei einem Orientierungslauf gilt es, verschiedene Kontrollposten so schnell wie möglich anzulaufen, erklärt Scherrer. Dafür stehen sehr präzise Karten mit vielen Details zur Verfügung, die vom Veranstalter selbst hergestellt werden, aber international normiert sind, was etwa die Symbole angeht. Diese sind im Maßstab 1:4000 (urbanes Gebiet/Park) und 1:10 000 (Wald). Darin werden auch Büsche, Zäune, kleine Weiher und Senken eingezeichnet. Auf der Landeskarte im Maßstab 1:25 000 fänden sich dagegen zum Beispiel nur Straßen wie die Nonnenholzstraße oder Gebäude wie das Laguna als größere Orientierungspunkte, erläutert der Laufleiter.

Mit Farben werden verschiedene Zonen markiert: Gelb steht für offenes Gelände, oliv für private Zonen, die nicht betreten werden dürfen. „Es gibt auch diverse Dickichtstufen: 3 heißt, man kommt nur mit einer Sense durch, 1 stellt eine leichte Behinderung dar.“

Die Karten erhalten die Läufer erst kurz vor dem Start. Außerdem benötigen sie einen Kompass sowie ein „Badge“, mit dem automatisch die Posten beim Passieren und die Laufzeit erfasst werden. Die Kontrollposten sind nämlich jeweils mit einer elektronischen Zeitmesseinheit ausgerüstet.

Was genau ist in Weil am Rhein geplant?

Der Prolog – so wird laut Scherrer ein kleinerer Lauf zum Start bezeichnet – ist am Freitag, 10. Juni, von 17 bis 19 Uhr im Dreiländergarten geplant. Es soll fünf Kategorien geben, die sich in Länge (1,5 bis 2,5 Kilometer) und Schwierigkeit unterscheiden. Die Läufer müssen zehn bis 25 verschiedene Postenstandorte in der vorgeschriebenen Reihenfolge anlaufen. Wer diese Strecke am schnellsten absolviert, ist Sieger.

Am Samstag, 11. Juni, führt auch das „Basel City Race“ durch Weil: Von Kleinhüningen geht es durch den Rheinpark in Friedlingen und dann über die Dreiländerbrücke nach Frankreich. In Basel folgen dann am Sonntag, 12. Juni, noch weitere Läufe. Dabei gilt es auch, Punkte für die Weltcup-Wertung zu sammeln. Es werden Läufer aus der Weltelite erwartet.

Auch für die nötige Sicherheit wird gesorgt. Häufig werden laut Veranstalter Warntafeln mit der Aufschrift „Achtung Läufer“ eingesetzt, um die Geschwindigkeit des Privatverkehrs zu senken. Enge Passagen oder unübersichtliche Orte werden – wo notwendig – mit eigenen Sicherheitsleuten besetzt. Etwa an der Nonnenholzstraße soll das der Fall sein. Zonen, die bei den Läufern Unsicherheiten hervorrufen könnten, ob sie diese betreten dürfen, werden mit Sperrbändern markiert. Für alle Läufer gelten die gesetzlichen Verkehrsregeln.

Das Organisationskomitee hat einen eigenen Covid-Beauftragten. Am Lauftag gelten die dann gegebenenfalls in Weil am Rhein gültigen Vorgaben, heißt es.

Was fasziniert den Laufleiter an dem Sport?

Scherrer nimmt seit 52 Jahren an Orientierungsläufen teil. „Heute halt nicht mehr so schnell“, lacht der 65-Jährige. Er könne bei vollem Tempo die Karte lesen, das sei unter geübten Läufern so üblich. „Ich halte eigentlich nie an.“ Man werde einerseits physisch gefordert, aber auch geistig. Es gelte, die zweidimensionale Karte geistig dreidimensional herzustellen. „Es ist ein Glücksgefühl, wenn man einen Posten findet.“ In rund 2000 Läufen habe er die Schweiz und Europa sehr gut kennengelernt. „Man ist immer woanders.“ Und das bei jedem Wetter: „Ein Orientierungslauf findet immer statt.“

Kirsten König vom TV Steinen plant, direkt vor dem Prolog am 10. Juni 2022 im Dreiländergarten eine Einführungsveranstaltung für Interessierte anzubieten, die die Sportart kennenlernen wollen. Sie ist selbst seit Jahrzehnten Orientierungsläuferin.