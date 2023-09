Von steigenden Fahrgastzahlen in der Tramlinie 8 von und nach Deutschland sowie bei den Binnenfahrgästen im Weiler Abschnitt berichtet Matthias Steiger von den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) auf Nachfrage. „Wir haben im ersten Halbjahr 2023 ein Allzeithoch erreicht“, teilt er mit. Demnach liege man bei den Grenzübertritten in die Schweiz bereits jetzt bei knapp 400 000 (393 000), während deren Zahl im gesamten vergangenen Jahr 671 000 betragen habe. Jene nach Deutschland liegen nach dem ersten Halbjahr 2023 bei 649 000, im gesamten Vorjahr kamen 1, 14 Millionen Fahrgäste in dieser Richtung zusammen. Besonders zugenommen habe aber die Zahl der sogenannten Binnenfahrgäste in Deutschland, als Personen, welche die Straßenbahn innerhalb Weils benutzt haben: 472 000 im Vergleich zu 695 000 im gesamten Vorjahr. Auch im Vergleich zu der Zeit vor Corona im Jahr 2019 ist bei diesen Fahrgästen die höchste Zunahme zu verzeichnen, ist den von den BVB vorgelegten Zahlen zu entnehmen. Wenn sich das derzeitige Fahrgastaufkommen fortsetzt, ist für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Gesamtzahl an Fahrgästen auf dieser Strecke zu rechnen als im Vorjahr, wo die Zahl der Fahrgäste von, nach und in Deutschland, von Basel aus betrachtet, bei insgesamt rund 2,5 Millionen lag. Bereits im ersten Halbjahr wurden hier in diesem Jahr rund 1,5 Millionen Fahrgäste gezählt. Darüber hinaus informiert Steiger, dass die mittlere Reisedistanz in Deutschland leicht zugenommen habe. Es würden tendenziell längere Wege in Deutschland zurückgelegt.