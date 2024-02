Weil am Rhein: So viele Übernachtungsgäste wie noch nie

Über 50 000 Gäste aus dem Ausland

145 257 Gäste und damit rund 8000 mehr gegenüber 2022 haben im zurückliegenden Jahr von Januar bis Ende Dezember in der 3-Länder-Stadt übernachtet. Davon waren 54 135 ausländische Gäste. Mit diesem neuen Höchstwert an Gästen und Übernachtungen hat Weil am Rhein auch die Zahlen vor der Corona-Pandemie deutlich übertroffen. Denn 2019 kamen 129 260 Gäste zum Übernachten in die Grenzstadt. 222 725 Übernachtungen gab es damals.

Vitra Campus ist Anziehungspunkt Nummer eins

Deutlich gestiegen sind im vergangenen Jahr die Tourismuszahlen. 248 430 Übernachtungen weist das Statistische Landesamt in seiner aktuellen Erhebung für Weil am Rhein aus. Im Jahr zuvor waren es 226 795 Übernachtungen. Anziehungspunkt Nummer eins in der 3-Länder-Stadt ist der Vitra Campus mit seinem einzigartigen Ensemble zeitgenössischer Architektur und Bauwerken weltweit renommierter Architekten. Einige hunderttausend Besucher kommen pro Jahr auf den Vitra-Campus, um sich die mit dem Pritzker-Architekturpreis ausgezeichneten Gebäude anzuschauen.