Zu einem Familientag mit Drop-in-Workshop und Touren zum Thema „Von Licht zu Energie“ lädt das Vitra Design Museum für Sonntag, 7. Juli , ein. Die Familienführungen beginnen jeweils um 11, 12, 13 und 14 Uhr und dauern etwa eine halbe Stunde. Der Drop-in-Workshop läuft von 11 bis 15 Uhr. Es geht um die Ausstellung „Transform! Design und die Zukunft der Energie“ und darum, wie Design zur Transformation des Energiesektors beiträgt: vom Entwurf von Alltagsprodukten für die Nutzung erneuerbarer Energien bis hin zur Gestaltung intelligenter Mobilitätskonzepte, heißt es in der Ankündigung. Im Anschluss kann ein Solarmobil der Zukunft konstruiert und dabei erfahren werden, was Solartechnik kann und wo ihre Grenzen liegen. Am „Airstream-Kiosk“ gibt es sommerliche Erfrischungen und vegetarisches Power Food, heißt es weiter. Die Führung kostet zehn Euro pro Person ab 13 Jahren, der Drop-in-Workshop fünf Euro pro Person. Es ist keine Anmeldung erforderlich.