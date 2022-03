Weil am Rhein Solidarität zeigen

Leid und Unheil „nur schwer zu ertragen“

Für Gemeinderätin Ulrike Fröhlich (Grüne) ist das Leid der Menschen und das Unheil, das in der Ukraine angerichtet wird, nur schwer anzusehen und zu ertragen. Es ärgere sie ungemein, „dass wir so sehr von der russischen Energie abhängig sind, denn mit dem Gas und dem Öl aus Russland finanzierten wir diesen schrecklichen Krieg mit“. Schnellstmögliche Unabhängigkeit sei nur durch den Ausbau erneuerbarer Energien möglich. Außerdem richtete Fröhlich einen dringenden Appell an alle Weiler: Momentan seien 120 geflüchtete Ukrainer in Weil am Rhein, die privat untergekommen sind, doch es würden mit Sicherheit noch viel mehr hierher kommen. Wer in der Lage ist, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, solle sich bei der Stadtverwaltung per E-Mail an ukraine@weil-am- rhein.de melden.

Daniel Propokchouk ist Ukrainer und lebt in Freiburg. Sein Vater Nicolai und er arbeiten als freiwillige Helfer mit dem „S´Einlädele“ zusammen, das schon seit mehr als 30 Jahren in der humanitären Hilfe für die Ukraine tätig ist. „Heute ist der Tag 23 des Krieges Russland gegen die Ukraine“, stellte Propokchouk fest. Da sei die Gefahr, dass der „Hype“ versiegt und einer langsamen Gewöhnung Platz macht, nicht von der Hand zu weisen. Das dürfe man nicht zulassen. Er dankte für die bisher geleistete großartige Hilfe, bat aber alle, nicht nachzulassen.