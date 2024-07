Weil am Rhein: Sommerfest mit krönendem Abschlusshock

Ganze Betriebe kamen mit der Belegschaft. Aber, nicht nur Handwerker nutzten die Gelegenheit zu einem zünftigen Mittagessen, auch andere Besucher waren gekommen. Das kleine Zelt war um die Mittagszeit bis auf den letzten Platz besetzt. Im großen Zelt füllten sich Tische und Bänke zusehends, sodass auch dort kaum noch ein Sitzplatz frei war.

Reichhaltiges Angebot

Ein deftiges Gulasch mit Nudeln, Wurstsalat oder Steak mit Pommes, das Bedienungspersonal hatte alle Hände voll zu tun, um die Bestellungen schnell an die Tische zu bringen. Grillwurst, Currywurst oder Burger gab es leider nicht, denn hier fehlte das Personal am Grill. Derweil ging es an der Theke hoch her.