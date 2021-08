Weil am Rhein Sommerfest rund um die „24 Stops“

Weil am Rhein. Die Gäste des „24 Stops“-Sommerfests werden an den Start- und Endpunkten auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein und bei der Fondation Beyeler in Riehen von 14 bis 18 Uhr wilkommen geheißen. Dort erhalten sie Beutel mit Wanderkarten und Snacks sowie Verzehrcoupons für den anstehenden Spaziergang auf dem Rehberger-Weg. An den drei Verpflegungsständen können die Coupons gegen Getränke und Essen eingelöst werden.

Entlang des Rehberger-Wegs laden sechs Workshop-Stationen Kinder ein, ihre Umgebung genau zu beobachten und die gesammelten Eindrücke mit verschiedenen Materialien kreativ umzusetzen.