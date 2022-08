Weil am Rhein Sonntags schauen mehr Besucher vorbei

Weil am Rhein-Ötlingen (sas). Zwei „Wochenenden der Kunst“ in Ötlingen sind vorbei, zwei folgen noch. Organisator Gerhard Hanemann ist bis jetzt zufrieden. „Der erste Samstag war relativ verhalten, am Sonntag war es klar besser.“ Am vergangenen Wochenende seien die Besucher am ersten Tag anfangs ebenfalls noch zurückhaltend gewesen, dafür lief es am zweiten Tag sogar sehr gut. Samstags seien eben viele Menschen beschäftigt, ob mit Besorgungen oder dem Hausputz. Dennoch will Hanemann nicht später anfangen oder gar den Samstag streichen. Mitwirkende hätten sich dafür ausgesprochen, trotzdem vor Ort zu sein, auch wenn weniger Menschen ins Art-Dorf kommen.