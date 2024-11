Baumann hat Entwürfe in der Zusammenarbeit mit mehr als 50 Firmen entwickelt, die jahrzehntelang – teilweise noch bis heute – produziert werden und damit Designgeschichte geschrieben. Sein Ansatz wie seine Ausbildung waren breit angelegt, sein Anspruch wie auch seine Tätigkeit waren ganzheitlich.

Seine Kenntnisse in den Herstellungsprozessen, in den Materialien sowie seine Erfahrungen waren in nahezu allen Bereichen umfassend: Glas, Keramik, Porzellan, Möbel, Besteck, Beleuchtungskörper, Kunststoffprodukte, Textil sowie künstlerische Arbeiten. Heute sind seine Arbeiten in Museen in Hamburg, München, Köln, Karlsruhe, Coburg und New York zu finden.