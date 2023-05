Weil am Rhein Sorgen und Lichtblicke

Mit dem Anschluss der beiden Spitzenlastkessel im Kesselhaus ist 2022 das Nahwärmenetz in Friedlingen in Betrieb gegangen. Neuerungen gab es auch beim Lofo Gewerbepark. Ein Teil der Zollverwaltung wurde bereits in den dort entstehenden „Zollpark“ verlegt, der Rest soll folgen, sobald die weiteren Gebäude fertiggestellt sind. Die Firma Lo-Cat Systems baut ein neues Verwaltungs- und Produktionsgebäude. Zusammen mit der Firma Azollo werde darüber hinaus über ein Quartiersparkhaus nachgedacht. „Als Kommune würde uns das freuen“, betonte Gruner.