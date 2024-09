Weil am Rhein: Soziale Medien halten im Rathaus Einzug

„Das Thema gehört in die Haushaltsdebatte“

„Das Thema gehört in die Haushaltsdebatte“ mahnte Thomas Harms (FDP) nachdrücklich, wenn auch mit dem Zusatz, dass an der Notwendigkeit neuer Kommunikationsformen auch für ihn kein Zweifel herrsche. „Das müssten wir schon lange machen.“

Matthias Dirrigl (SPD) unterstrich die Wichtigkeit, auf Social Media aktiv zu werden, gerade in Zeiten von „Fake News“, welche die Grundlagen des Zusammenlebens infrage stellten. Die Kommunikation in die Generation Z hinein müsse vorankommen, forderte er. Im Grunde sei die Stadt Weil am Rhein zehn Jahre zu spät dran.

Klamme Haushaltslage wird erwähnt

Eine abweichende Haltung vertrat Jürgen Walliser (UFW): „Wir entscheiden jetzt schon über eine außerplanmäßige, verpflichtende Ausgabe“, rief er die klamme Haushaltslage der Stadt in Erinnerung. Es bestehe die Gefahr, dass dies auf Kosten des Sozialen, von Schulen und Kitas geschehe und dass möglicherweise dann kein Geld da sei für weitere wichtige Ausgaben, er nannte die Duschen im Fußballverein. „Ich möchte nicht, dass uns das bei der Haushaltsdiskussion um die Ohren fliegt“, begründete er sein ablehnendes Votum. Dass es auch anderen so ging, wurde in der Zahl von neun Räten deutlich, die dem Beschluss ihre Zustimmung verweigerten.