Weil am Rhein - Der folgenschwere Brand im Vorraum der Sparkassenfiliale an der Hauptstraße in Weil am Rhein wird am Freitag, 21. Mai, vor dem Schöffengericht verhandelt. Es geht um den Vorwurf der vorsätzlichen Brandstiftung. Mitte Januar konnte ein 59-Jähriger festgenommen werden, der in Verdacht steht, die Tat begangen zu haben. Er befindet sich seitdem im Untersuchungshaft.