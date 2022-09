Weil am Rhein Sparmaßnahmen im Laguna

Auch die Öffnungszeiten des Badelands werden angepasst, kündigt Matti auf Nachfrage unserer Zeitung an. Statt um 10 Uhr öffnen sich die Türen montags bis freitags erst um 12 Uhr, das Bad schließt um 20 Uhr. Samstags und sonntags sowie an deutschen Feiertagen und in den Schulferien in Deutschland ist weiterhin von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Auch in der Vergangenheit wurden die Öffnungszeiten in der „Schwachlastzeit“ bereits verkürzt, erklärt Matti – damals allerdings coronabedingt. „Wenn niemand kommt, brauchen wir uns nicht hinstellen.“