Weil am Rhein Spaß am Spiel mit den Kugeln

Generell macht für ihn den Reiz am Boule die Tatsache aus, dass man miteinander spielt und dass es dabei um Geschick und Koordination geht. Auf den Feldern, die eine Breite von jeweils viereinhalb Metern und 15 Meter Länge aufweisen, hat Kromp­holz auch Zählerständer angebaut. Ein Spiel geht bis zur Zahl 13, weshalb die Ständer mit den Zahlen 1 bis 13 wetterfest und gut lesbar beschriftet sind. Für zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen und dabei auch die Kugeln des gegnerischen Teams mit ihrer eigenen Kugel wegschießen dürfen, steht jeweils ein „Stöpsel“ in unterschiedlichen Farben zur Verfügung, der dann ins passende Loch neben der Zahl gesteckt werden kann. Diese Hilfsmittel hat Kromp­holz selbst gemacht, aus Golfbällen und einem Eisenstift. Ziel des Spiels ist es, mit seiner eigenen Kugel möglichst nahe an eine so genannte Zielkugel heranzukommen.

Neben den beiden Bahnen sind durch die Stadt Weil am Rhein mittlerweile auch Tische und Bänke aufgestellt worden. Diese sollen zu gegebener Zeit noch mit einem kleinen Festakt eingeweiht werden, sagt Krompholz. Die Corona-Auflagen hätten dies bisher verhindert. „Wir planen, dann auch etwas zu essen und zu trinken anzubieten“, sagt Krompholz. Angedacht ist auch, dass wie beim Boule-Treff in Holzen, an dem ebenfalls Spieler der Weiler Gruppe teilnehmen, Kaffee und Kuchen angeboten werden. „Aber damit wollen wir noch warten, bis das Café Gupi im Läublinpark geöffnet hat.“