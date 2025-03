Weil am Rhein: Spektakulärer Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Straße „Im Rheinpark“ ist am Wochenende eingebrochen worden. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht zwischen Freitag, 11.30 Uhr und Montag, 20 Uhr. Über eine Balkontür gelangte der unbekannte Täter in eine Wohnung, die sich im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses befindet. Um dorthin zu gelangen, wurden im Treppenhaus gewaltsam zwei Durchgangstüren geöffnet, um auf das Dach zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Bargeld und Schmuck entwendet.