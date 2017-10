Weil am Rhein Spendenkonten

Von Siegfried Feuchter

„Jeder Euro, der für unser Hilfsprojekt gespendet wird, kommt dort an, wo er ankommen soll.“ Dieter Neumann aus Haltingen, Vorsitzender des von der Kreishandwerkerschaft Lörrach gegründeten und getragenen Vereins Riobamba, sagt dies.

Weil am Rhein-Haltingen. Wenn der im Ruhestand lebende, bis 2008 selbstständige Metallbaumeister am heutigen Freitag zusammen mit der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Claudia Brunner zum 13. Mal wieder für mehrere Wochen nach Ecuador aufbricht, um im Hochland der Anden Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und Jugendliche im Handwerk zu fördern, dann will sich der 77-Jährige von weiteren kleinen Fortschritten überzeugen und weitere Hilfsprojekte anleiten.

Das engagierte Wirken Dieter Neumanns und seiner Mitstreiter trägt Früchte. Das zeigen die verschiedenen Hilfsprojekte, die der Verein seit 2003 in Riobamba, der 2750 Meter hoch gelegenen Hauptstadt der ecuadorianischen Provinz Chimborazo, und später auch in Simiatuc, dem 3250 Meter im Andenhochland gelegene Städtchen und den dazu gehörenden 40 Dorfgemeinschaften, initiiert und umgesetzt hat (siehe untenstehenden Bericht). Da gibt es in mehr als 4000 Meter Höhe Regionen, die nur zu Fuß, mit Pferden oder mit Lamas zu erreichen sind.

Für Dieter Neumann, der Jahr für Jahr jeweils für mehrere Wochen in Ecuador zubringt, um zu helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird, ist sein Engagement eine Herzensangelegenheit. „Man gibt nicht nur, man bekommt auch etwas zurück –­ und sei es nur die Genügsamkeit“, sagt der frühere Obermeister der Metallbauinnung, der bei seinen Besuchen immer wieder beeindruckt ist von dem Zusammenhalt in den Dörfern – und das trotz der Armut. Die Menschen helfen sich gegenseitig.

Am heutigen Freitag startet der vitale Haltinger seine vierwöchige Mission nach Ecuador, wobei er für zehn Tage von Claudia Brunner begleitet wird. Bereits zu Jahresbeginn verbrachte Neumann sechs Wochen in Ecuador für eine weitere Hilfsaktion. Dabei waren auch zwei Chefs von Metallbaufirmen dabei, zum einen Harro Kienzler mit seiner Frau Cornelia aus Bamlach, und aus der Ortenau Paul Bayer mit seiner Frau. Beide unterstützen das Hilfsprojekt durch großzügige Spenden.

Ziel Neumanns ist zunächst die Hauptstadt Quito. Bei der Übergabe eines Anbaus einer Kindertagesstätte, den der befreundete Verein „La Rosa“ aus der Schweiz ermöglicht hat, ist der 77-Jährige dabei, ehe am Montag Gespräche in der Deutschen Botschaft sowie in der deutsch-ecuadorianischen Handelskammer anstehen. Dabei wird das weitere Vorgehen in den Hochanden besprochen. Dieter Neumann ist längst gut vernetzt, um die Hilfsprojekte zu initiieren und umzusetzen.

Bevor der Vorsitzende und dessen Stellvertreterin des Vereins Riobamba nach Simiatuc zur 2013 errichteten Metallwerkstatt, dem Herz der Hilfsaktionen, zurückkehrt, besucht er noch das Erdbebengebiet, in dem es am 16. April verheerende Schäden gab. „80 Prozent der Häuser sind kaputt“, sagt Neumann. Nun wird ein erdbebensicheres Bambushaus übergeben, dessen Bau dank der Spenden des Lörracher Rotary-Clubs ermöglicht wurde. „Ich weiß sehr wohl, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann – aber immerhin“, berichtet der Haltinger im Vorfeld seiner Mission.

In der unter seiner Anleitung mit Hilfe von Spendengeldern 2013 errichteten Metallwerkstatt in 3350 Meter Höhe arbeiten mittlerweile fünf Fachkräfte, die teilweise auch in Betrieben im Landkreis Lörrach ausgebildet wurden und ihr Wissen nun an andere junge Leute weitergeben. „Das ist langsam ein Selbstläufer und Entwicklungshilfe im Kleinen, wie sie auch im Großen praktiziert werden sollte“, schildert Dieter Neumann die Situation. Hilfe zur Selbsthilfe eben, wobei eine Ausbildung die Grundlage bildet.

Ein funktionierendes Netzwerk ist unerlässlich, um schrittweise die Ziele und bessere Lebensbedigungen für die in Armut lebenden Menschen erreichen zu können. Dieter Neumann kennt man, ihn schätzt man. Auch der 85-jährige Pfarrer in Simiatuc, ein Italiener, der ein Leben lang in den Hochanden zugebracht hat. Ihm vertraut der Haltinger stets die mitgebrachten Spendengelder an. „Und ich bekomme bei ihm immer einen hervorragenden Espresso“, schwärmt Neumann, der auch von der Herzlichkeit der Menschen in der kargen Gegend in den Hochanden sehr angetan ist.

Ein besonderes Projekt war und ist die Wasserversorgung in und rund um Simiatuc, wo 2000 Menschen leben. 12 000 weitere wohnen in den Dörfern rundherum bis auf 4500 Meter Höhe. Da es dort drei Jahre nicht mehr geregnet hatte, war im vergangenen Jahr eine Wasserquelle versiegt. Die Folge: 800 Einwohner waren ohne fließendes Wasser. „Ich habe mich während meines Aufenthalts mit Mineralwasser gewaschen“, erzählt Dieter Neumann. Zugleich wurde er ob der Misere initiativ. Er und die Mitarbeiter der Metallwerkstatt machten sich auf die Suche nach Quellen, fanden schließlich zwei, fassten sie, verlegten Rohre zu einem neuen Behälter – und das Wasser sprudelte wieder zur Freude der Bewohner.

Neumanns Erkenntnis: „Mit starkem persönlichen Einsatz und Wissen, das man weitergibt, kann man viel erreichen. Und das ist mehr wert als Geld.“ Um die Wasserversorgung auf sichere Beine zu stellen, soll nun ein großes Wasserprojekt angegangen werden. Die Zentralregierung in Ecuador hat dafür 200 000 Dollar bereitgestellt.