Weil am Rhein - Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) saniert ab Montag, 14. Juni, den Fahrbahnbelag der B 317 in Weil am Rhein (Zollfreie Straße). Während der Bauarbeiten muss die Bundesstraße deshalb bis Mitte Juli nachts und an den Wochenenden voll gesperrt werden. Um die Verkehrsbeschränkungen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, werde die Sanierung in zwei Bauabschnitte unterteilt, heißt es in einer Mitteilung.