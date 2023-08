Weil am Rhein Spezialistin der Gartenstadt

Das erste Jubiläum stand unter dem Motto „Persönlichkeiten“. „Ich habe den Arzt Köhler vorgestellt. Er war der erste und einzige Arzt in der Gartenstadt.“ Ihr zweiter Beitrag zum Motto „Gebäude, die ihre Nutzung verändert haben“ war über die Buchhandlung Lindow in Alt-Weil. Dabei erzählte Vierhuff die Geschichte des ehemaligen Bauernhofs.

Der Arbeiteraufstand

Ihre letzte Führung war die über den Arbeiteraufstand und die Inflation, bei der sie mit Interessierten durch die Gartenstadt zog. Anlass war, dass sich der Aufstand dieses Jahr zum 100. Mal jährt. „Auslöser waren ungleiche Löhne und die steigenden Preise“, erklärt Vierhuff, wie es schlussendlich zu dem Aufstand kam. Neben den Hungerdemonstrationen gab es auch Proteste nach den Morden an zwei Politikern 1921 und 1922. So legten die 1500 Arbeiter, die an der Gartenstadt arbeiteten, am 14. September 1923 ihre Arbeit nieder und zogen über den Tüllinger nach Lörrach. Unter ihnen waren auch viele Arbeiter aus anderen Regionen Deutschlands, erklärt die Pensionärin. Vor allem die Zimmerleute aus Hamburg hatten radikalere Ansichten, erläutert sie. Nach schleppenden Verhandlungen wird ein Ergebnis erzielt, dass die Arbeitgeber am Sonntag, zwei Tage nach dem Streik, wieder zurücknehmen. Am Montag zogen die Arbeiter also wieder nach Lörrach, erklärt Vierhuff. Dort eskalierte die Lage, als Demonstranten versuchten, Barrikaden einzureißen und die Polizei das Feuer eröffnete.

Erzählen macht ihr Freude

Im Jahr 2012

zog Hildegard Vierhuff von Rheinfelden nach Weil am Rhein. Um die Stadt besser kennenzulernen, wurde sie Teil der Weiler Stadtführer. Dieses Jahr wollte die Pensionärin kürzer treten und gab die Stadtführungen auf. Ihre anderen Aktivitäten betreibt sie aber immer noch mit viel Freude.

Weiler Erzähler

„2014 habe ich die Ausbildung zur Erzählerin gemacht“, erzählt Vierhuff im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Leitung der Weiler Erzähler hat sie Ende 2020 übernommen.

Lesekreis

Weiterhin bietet sie bei der VHS einen Literaturkurs an. Diesen Lesekreis moderiert Vierhuff seit mehr als fünf Jahren. Dies knüpfe auch an ihr Studium an, erläutert Vierhuff. Besonders gefällt ihr dabei, dass sie ein Publikum hat, dass gerne liest und die Bücher, über die geredet wird, auch gelesen hat. Dieses Jahr lautet das Thema „Nobelpreisträgerinnen“.

Geschichten erzählen

Damit nicht genug, hat Vierhuff auch eine Ausbildung zur Demenzbegleiterin gemacht. Diese nutzt sie, um in der Villa Eckert und der Villa Bauer den Demenzkranken etwas zu erzählen. Sie nutzt unter anderem Gedichte und Märchen, um bestimmte Themen zu erarbeiten. Zwischendurch wird auch mal gesungen. Somit will sie die älteren Menschen aktivieren und nicht nur vorne stehen und reden. Mittlerweile hat sie eine „Riesensammlung an Geschichten“, wie sie sagt.