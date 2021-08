Weil am Rhein Spielbus ist ab heute in Friedlingen

Das offene Ferienprogramm mit dem diesjährigen Motto „Auf den Spuren von Detektiv Conan“ bringt eine große Vielfalt an kreativen, spaßigen und handwerklichen Angeboten mit sich, heißt es in einer Mitteilung. Das Angebot des Spielbusses richtet sich an alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Programm ist angesagt täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr. Eine Datenerhebung (Name, Adresse, Telefonnummer) ist aufgrund der Corona-Pandemie erforderlich. Bei Regen wird über einen Aushang am Bus informiert, dass das Angebot nicht stattfinden kann. Weitere Informationen zum Spielbus gibt es bei der Stadtjugendpflege Weil am Rhein, Hinterdorfstraße 39, in Weil am Rhein, Tel. 07621/ 791100, E-Mail: info@stadtjugendpflege-weil.de.