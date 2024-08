Weil am Rhein: Spielbus steuert Friedlingen nächstes Jahr in Pfingstferien an

Wieder an der Rheinschule

Lediglich in Friedlingen waren es deutlich weniger, nämlich 22 bis 52 Besucher pro Tag. „Es bleibt weiterhin ein bisschen unser Sorgenkind“, sagt Eyhorn. Und das, obwohl der Spielbus vom Rheinpark an seinen alten Platz an der Rheinschule zurückgekehrt ist.

Bereits vor der diesjährigen Aktion hatte das Team der Stadtjugendpflege entschieden, die Friedlinger Spielbus-Woche im kommenden Jahr schon in der ersten Pfingstferienwoche zu veranstalten. Der Stadtteil sei in den Sommerferien einfach ziemlich leergefegt, meint Eyhorn. „Wir wollen aber mit dem Angebot in Friedlingen mehr Kinder erreichen.“ Außerdem werde der Spielbus zwei Wochen an das Quartierszentrum „WiKi“ an der Hardstraße verliehen, somit sei er in den Sommerferien ohnehin auch vor Ort.