Weil am Rhein: Wo Blues gute Laune macht

Brillanter Gitarrist

Bei so stimmungsvollem Umfeld, eingetaucht in stetigen Farbwechseln der Bühnenbeleuchtung war vom ersten Ton weg beste Spiellaune von der Bühne garantiert, welche die Band auch gleich vom Publikum einforderte.

Dieses wurde entsprechend temperamentvoll mitgenommen. In Titeln wie „Im gonna move on down the line“ oder „What you need“ brillierte zunächst Frontmann Jimmy Reiter als Sänger und Gitarrensolist. Die gesamte Band strahlte enorme Routine mit ihrem Repertoire aus, das sie aktuell als Quartett in Clubs und kleinen Konzertsälen in ganz Deutschland und der Schweiz präsentiert.