Weil am Rhein Sponsoren ermöglichen Defibrillator

Weil am Rhein. Als Ergebnis der Teilnahme von zahlreichen örtlichen Unternehmen an einem Gemeinschaftsprojekt wurde an der Realschule Dreiländereck in Weil am Rhein ein Defibrillator, der im Notfall einen wichtigen Beitrag zur ersten Hilfe leisten kann, im ersten Obergeschoss in der Nähe des Sekretariats angebracht. Der Defibrillator steht auch für Notfälle in der Umgebung zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung.