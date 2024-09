Weil am Rhein: Sport, Science-Fiction und Sondertouren

Vernissage mit Party

Diese beleuchten den Prozess und die Rolle von Nike-Designern wie Diane Katz und Tinker Hatfield, Kollaborationen mit Athleten wie Serena Williams und LeBron James sowie die Rolle externer Gestalter wie Comme des Garçons oder Virgil Abloh. Zugleich untersucht die Ausstellung die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft und die Verehrung von Sneakers und Sportmode in Popkultur und sozialen Medien, heißt es in der Ankündigung.

Bereits am Freitag, 20. September, findet ab 19 Uhr die Vernissage statt. Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einem Gespräch mit Martin Lotti, kreativer Kopf hinter einigen Designs von Nike. Der gebürtige Schweizer, der als Chief Design Officer den Stil und die Vision der Marke prägt, nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Sport-Marke. Moderiert wird der Talk von Glenn Adamson, Kurator der Ausstellung und Curator-at-Large des Vitra Design Museums. Ab 21 Uhr wird eine „Opening Party“ im Feuerwehrhaus gefeiert. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt: Anmeldungen sind bis Sonntag, 15. September, per E-Mail an events@design-museum.de möglich.